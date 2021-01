Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 09:00 Uhr: Ein Brand und zwei Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Brand einer Drehmaschine

In Abtsgmünd-Dettenried lief am Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, der Motor einer Drehmaschine heiß und geriet in Brand. Durch das beherzte Einschreiten eines Mitarbeiters konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die Feuerwehr aus Abtsgmünd war mit 35 Einsatzkräften und vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. An der Maschine entstand ein Sachschaden von ungefähr 5 000 Euro. Personen oder Gebäudeteile kamen dabei nicht zu Schaden.

Ellwangen: Rangierfehler

Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer rangierte am Freitagvormittag auf dem Parkplatz einer Firma und übersah den Toyota eines wartenden 84-Jährigen. Durch den Zusammenstoß ging die Seitenscheibe des Autos zu Bruch. Die 81-jährige Beifahrerin im Toyota erlitt zudem eine Schnittwunde am Oberschenkel. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4 000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Ein Lkw verlor in einer Kurve der Otto-Tiefenbacher-Straße in Schwäbisch Gmünd am Freitagnachmittag Eis vom Dach, welches in den Gegenverkehr flog. Dadurch wurde der VW Up einer 20-Jährigen beschädigt und es entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171/3580.

