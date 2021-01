Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 09:00 Uhr: Schorndorf - Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Am 15.01.2021, zwischen 16.00 und 24.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person auf einem Parkplatz eines Imbisslokals in der Grabenstraße 2 höchstwahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw der Marke Kia eines 26-Jährigen. An dem Kia entstand im linken Heckbereich ein Sachschaden, der auf rund 1 000 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07181/2040 entgegen.

