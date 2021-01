Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung und Unfallflucht

AalenAalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Häuserfassade beschädigt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in der Hans-Sigmund-Straße ein rund 8x8 cm großes Loch in eine Häuserfassade geschlagen. Zudem wurde das Schloss einer Garage beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.600 Euro.

Die Polizei Abtsgmünd bittet Zeugen sich unter Telefon 07366 9666-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannte Pkw-Lenker befuhr am Mittwochabend die L1160 von Unterbettringen kommend in Fahrtrichtung Weiler. Kurz nach dem dort befindlichen Haus Lindenhof verlor der Fahrzeuglenker auf winterglatter und schneebedeckter Fahrbahn und vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kam es zur Kollision mit zwei im Grünstreifen angebrachten Verkehrsschildern. Anschließend blieb der Pkw auf der dortigen Grünfläche stehen. Das Fahrzeug wurde von Unbekannten aus der Grünfläche geschoben. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden an den Verkehrszeichen beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen sich unter Telefon 07171 358-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell