POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Exhibitionist, Einbruch

Waiblingen: Mann entblößt sich vor zwei Kindern

Im Isolde-Kurz-Weg lief am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein 27-jähriger Mann zwei Mädchen im Alter von 9 und 11 Jahren hinterher. Der Mann entblößte sich vor den beiden Mädchen woraufhin diese nach Hause rannten. Die Väter der beiden Mädchen konnten den Exhibitionisten bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Gegen den 27-Jährigen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Waiblingen: Fahrradfahrerin stürzt

Am Mittwochmorgen gegen 07:00 fuhr eine Fahrradfahrerin auf dem Meisenweg. Die Fahrradfahrerin stürzt auf der abschüssigen Straße und verletzt sich dabei leicht. Sie hat einen Fahrradhelm getragen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 100EUR.

Winnenden-Birkmannsweiler: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen zwischen 07:30 Uhr und 09:45 Uhr wurde ein geparkter VW in der Industriestraße beschädigt. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 1500EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 entgegen.

Alfdorf: Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 23:30 Uhr und 07:30 Uhr brach ein Einbrecher in ein Vereinsheim in der Oberen Schloßstraße ein. Dabei verschaffte er sich über ein Fenster Zugang zum Gebäudevorraum und versuchte anschließend erfolglos die Eingangstüre mit einem Werkzeug zu öffnen. Er verursachte einen Sachschaden von ungefähr 500 EUR. Hinweise zum unbekannten Tatverdächtigen nimmt der Polizeiposten Welzheim unter 07182 92810 entgegen.

Allmersbach im Tal: Pkw fährt in Gebäude

Am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr war ein 87-jähriger Daimler-Fahrer auf der Backnanger Straße unterwegs. Auf Höhe eines Bankgebäudes, kam der Mann infolge eines Fahrfehler von der Fahrbahn ab und erfasste auf dem Gehweg eine 70-jährige Fußgängerin. Anschließen prallte das Unfallauto gegen ein angrenzendes Bankgebäude. Die 70-Jährige Fußgängerin wurde zwischen Gebäudewand und Mercedes gequetscht und dadurch schwer verletzt. Ein Krankenwagen sowie ein Notarzt versorgten die Frau vor Ort, ehe sie in eine nahe liegende Klinik gebracht wurde. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 60 000EUR.

