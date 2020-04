Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zaun durch Feuer beschädigt-Hinweise gesucht

Aalen (ots)

Frankenhardt-Gründelhardt: Zaun durch Feuer beschädigt-Hinweise gesucht

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde in der Gartenstraße ein Gartenzaun aus Holz mittels Benzin in Brand gesetzt. Der Täter brachte diese mit einem Benzinkanister mit, den er am Tatort zurückließ. Durch die Rauchentwicklung wurde die angrenzende Hausfassade verschmutz, zudem wurde eine Hecke leicht in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun um Hinweise. Wurden im genannten Zeitraum im dortigen Bereich Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen oder Personen mit Benzinkanister beobachtet oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Entsprechende Hinweise werden unter Telefon 07951/4800 entgegengenommen.

