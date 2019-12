Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Unfall

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr hebelte ein unbekannter Täter in der Konnenbergstraße ein Fenster auf. Aus der Wohnung nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Bei Zeugenhinweisen wenden sie sich bitte an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 204-0.

Alfdorf: Unfall mit Gabelstapler

In der Unteren Schloßstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 10:16 Uhr ein Unfall unter Beteiligung eines Gabelstaplers. Der 53 jährige Gabelstaplerfahrer fuhr auf einem Betriebsgelände rückwärts. Dabei übersah er einen hinter ihm vorbeifahrenden 80-Jährigen in einem Mercedes, der hier entgegen der bestehenden Einbahnstraßenregelung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An dem Mercedes entstand dabei Sachschaden von rund 6.000 Euro.

