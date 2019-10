Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Essingen: Feuerwehr befreite Autofahrer aus Unfallwagen

Essingen: (ots)

Ein Traktorfahrer fuhr am Freitag gegen 8.35 Uhr von einem Feldweg auf die Landessstraße L 1165 zwischen Essingen und Lauterburg ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Essingen fahrenden Ford Transits. Der Autofahrer konnte nicht mehr anhalten und prallt gegen den Anhänger des Gespanns. Er wurde dabei in seinem Unfallwagen eingeklemmt und musste von der örtlichen Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde der Schwerverletzte an der Unfallstelle notärztlich erstversorgt und dann mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Nach Räumung und Säuberung der Fahrbahn konnte die Strecke wieder gegen 10.30 Uhr für den Durchgangsverkehr befahrbar.

