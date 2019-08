Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und zerkratzter Pkw

Aalen (ots)

Hüttlingen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3237 erfasste am Donnerstagmorgen eine 20-Jährige gegen 6.20 Uhr mit ihrem BMW ein Wildschwein, das die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wasseralfingen kurz nach Ortsende Hüttlingen querte. Das Wildschwein wurde dabei getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Aalen-Ebnat: Pkw zerkratzt

Zwischen Samstag, 17.08. und Donnerstag, 29.08.2019 wurde an einem schwarzen Pkw Mini die Motorhaube sowie der hintere linke Kotflügel zerkratzt, der am rechten Fahrbahnrand der Kronenstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Parkplatzunfälle

Bopfingen: Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters beschädigte ein 49-jähriger Fahrzeuglenker am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr einen geparkten Pkw, als er rückwärts aus einer Parkbucht ausparkte. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 1300 Euro beziffert.

Ellwangen: Am Donnerstagvormittag kollidierten zwei VW-Lenker miteinander, als sie gegen 10.35 Uhr zeitgleich rückwärts aus einer Parklücke in der Nikolaistraße ausfuhren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell