Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und beschädigtes Wahlplakat

Aalen (ots)

Bopfingen: Gegen Hauswand geprallt

Eine 82 Jahre alte Fahrerin prallte am Mittwochvormittag beim Ausfahren von einem Parkplatz in der Spitalgasse mit ihrem Mercedes gegen eine Hauswand. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf rund 5500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Beschädigtes Wahlplakat

Am Dienstagvormittag wurde gegen 10.40 Uhr festgestellt, dass in der Oberbettringer Straße ein Wahlplakat der Grünen mit schwarzer Sprühfarbe besudelt wurde. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Abtsgmünd: Zu flott unterwegs

Ein 32-Jähriger war am Mittwochmorgen auf der L1075 zu flott unterwegs. Er kam dadurch gegen 8.15 Uhr zwischen Bronnen und Neuler von der Fahrbahn ab und überfuhr anschließend eine Verkehrsinsel. An dem Audi entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro, dieser musste abgeschleppt werden. Zudem wurden drei Verkehrszeichen beschädigt.

