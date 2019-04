Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mercedes entwendet - Sachbeschädigungen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Brunnen beschädigt - Zeugen gesucht

Rund 6000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte, die zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstag, 08:10 Uhr einen Brunnen auf einem Firmengelände im Schüttelgrabenring beschädigten. Nach bisherigem Kenntnisstand verbrannten die Täter Plastikfolien und ließen das geschmolzene Plastik ins Innere des Brunnens laufen. Hierdurch wurden zwei Pumpen beschädigt. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Plüderhausen: Auto mit Lebensmitteln beschädigt

Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr wurde in der Schurwaldstraße ein geparkter Ford mit einem Becher Buttermilch sowie mit einer Mehltüte beworfen. Zudem wurde die Heckklappe, vermutlich mit einem harten Gegenstand, stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 800 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Plüderhausen, Tel. 07181 81344.

Aspach: Aufgefahren

Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer bog am Donnerstag gegen 9.35 Uhr von der Daimler Straße in die Benzstraße ab und fuhr dort einer vorausfahrenden 59-jährigen Autofahrerin ins Fahrzeugheck. Hierbei entstand am Mercedes ein Schaden in Höhe von 8000 Euro und am Pkw Mazda ein Schaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Backnang: Auto entwendet

Im Dornbirner Weg wurde in der Nacht zum Donnerstag ein weißer Mercedes des Typs GLC D4Matic mit dem amtlichen Kennzeichen WN-KS 6006 entwendet. Die Polizei vermutet, dass das Keyless-System im Fahrzeug von den Dieben manipuliert wurde. Hinweise zur Tat, die zwischen 23.30Uhr und 7 Uhr verübt wurde, wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Backnang: Von Sonne geblendet

Am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr fuhr ein 66-jähriger VW-Fahrer auf der Neckarstraße in Richtung Heiningen. Beim Friedhof war er von der Sonne geblendet, woraufhin er gegen den Bordstein fuhr und anschließen gegen einen Laterne prallte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Kernen im Remstal: Fahrrad gestohlen

Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Karlstraße wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr ein Damenfahrrad der Marke Framework, Typ CR3-DW48 City, silber, 28 Zoll und 5-Gang-Rahmenschaltung entwendet. Der Dieb hat hierzu ein Kabelschloss, mit dem das Rad gegen Diebstahl gesichert war, durchtrennt. Hinweise zur Tat und Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

