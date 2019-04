Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 07.30 Uhr: 2 Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rückwärts zusammengestoßen Crailsheim Ein 17-jähriger Daimler-Lenker befuhr am Sonntag, gegen 16.50 Uhr, die Tiefenbacher Straße in Richtung Innenstadt, als ihm an einer Engstelle ein Pkw entgegen kam. Er wollte zurücksetzen, um den Pkw durchzulassen und stieß hierbei gegen einen geparkten Land Rover. Beim Unfall entstand ein Schaden von 1200 Euro.

Vorfahrt missachtet Oberrot Am Ostersonntag, gegen 11.50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fiat-Lenker die Rottalstraße und wollte nach links in die L 1050 einbiegen. Hierbei übersah er den Subaru eines 29-Jährigen, der in Richtung Fichtenberg fuhr und stieß mit diesem zusammen. Bei der Kollision werden die beiden Fahrzeuglenker, sowie eine 32-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 18000 Euro.

