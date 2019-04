Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 07.30 Uhr: 2 Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Unfallflucht Schwäbisch Gmünd Am Ostersonntag, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem schwarzen Audi A4 die Scheffoldstraße in Richtung Bettringen. Am Kreisverkehr zur Neuen Straße kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte auf der Insel mit einem Verkehrzeichen. Diese wurde dabei aus seiner Verankerung gerissen. Der Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle mit seinem vermutlich erheblich beschädigten Pkw. Der beim Unfall entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Unfalls sich unter Tel. 07171/358-0 zu melden.

Gegen Baum geprallt und schwer verletzt Lorch Ein 37-jähriger VW-Lenker befuhr am frühen Ostermontag, gegen 03.40 Uhr, die B 297 in Richtung Lorch. In einer scharfen Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Baum. Dabei wurde der 37-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Lorch, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Mann in Einsatz war, aus seinem VW befreit werden. Anschließend kam er mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, dass er unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Die B 297 musste zur Rettung des Verletzten und zur Unfallaufnahme bis 06.18 Uhr voll gesperrt werden.

