POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsätze, Diebstahl, Sachbeschädigung u.a.

Ellwangen: Diebstahl von Autorädern

Zwischen Montag, 18:15 Uhr und Dienstag, 7 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe vom Gelände eines Autohauses an einem geparkten Auto alle vier Räder. Der Wert der vier Kompletträder wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Neuler: Unfall mit einer Leichtverletzten

Ein 56-jähriger VW-Fahrer missachtete am Dienstag, kurz nach 14 Uhr an der Kreuzung Leinenfirster Straße / Robert-Bosch-Straße die Vorfahrt einer 20 Jahre alten Fahrerin eines VW Golfs. Beim Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden an den beiden Pkw liegt bei rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Kurz nach 7:30 Uhr missachtete am Dienstag ein 28 Jahre alter Fahrer eines Hyundai an der Auffahrt zur B29 in Hussenhofen die Vorfahrt eines 60 Jahre alten Seat-Fahrers. Dieser konnte den Zusammenstoß zwischen den beiden Autos nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro.

Lorch: Feuerwehreinsatz

Angebranntes Essen löste am Dienstag, kurz nach 15:00 Uhr in der Hauptstraße einen Feuerwehreinsatz aus. Ein Anwohner hatte beim Verlassen seiner Wohnung vergessen, den Herd abzustellen. Als das auf dem Herd befindliche Essen anbrannte, lösten die Rauchwarnmelder in der Wohnung aus. Die Freiwillige Feuerwehr Lorch kam mit 19 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Essen. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Gegen 23:10 Uhr ereignete sich an der Auffahrt Ost zur B29 ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und rund 9000 Euro Sachschaden. Ein 61-jähriger Fahrer eines Opel-Kleinbusses bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 29 Jahre alte Citroen-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Dabei wurde der Fahrer des Citroen leicht verletzt. Der Kleinbus des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen: Sachbeschädigung

Am frühen Mittwochmorgen wurde gegen 2 Uhr festgestellt, dass im Bereich des Kreisverkehrs Anton-Huber-Straße/Beethovenstraße ein Verkehrsschild samt Betonsockel herausgerissen und auf die Fahrbahn gestellt wurde. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Oberkochen: Einbruch in Gaststätte

Durch ein aufgehebeltes Fenster wollte ein Unbekannter am Mittwochmorgen gegen 1 Uhr in die Räumlichkeiten einer Gaststätte im Heideweg eindringen. Da er hierbei die Alarmanlage auslöste, flüchtete er ohne Beute und hinterließ am Fenster einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 955990 entgegen.

Aalen: Auffahrunfall an Ampel

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagabend ein 20-jähriger Seat-Lenker auf der Daimlerstraße, als er gegen 22 Uhr auf den BMW eines 35-jährigen Mannes auffuhr, der verkehrsbedingt an einer Ampel angehalten hatte. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Essingen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Margarete-Steiff-Straße wurde am Montag ein geparkter BMW beschädigt, der zwischen 18.10 Uhr und 18.20 Uhr dort abgestellt war. Der Unfallverursacher, der einen Schaden von ca. 300 Euro verursachte, flüchtete. Hinweis hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel.07361/5240.

Aalen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstagnachmittag bog ein 22-jähriger VW-Lenker gegen 15.40 Uhr von der Hochbrücke kommend nach rechts in die Ziegelstraße ab. Da er hierbei zu spät bemerkte, dass es zu einem Rückstau kam, fuhr er auf den Pkw eines 51-jährigen VW-Fahrers auf, der durch den Aufprall noch auf einen weiteren Pkw aufgeschoben wurde. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des VW wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Aalen: Feuerwehreinsatz

Am Dienstagnachmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen kurz vor 14 Uhr mit zwei Fahrzeugen und vier Mann in die Ulmerstraße aus, nachdem von einem Zeugen bemerkt worden war, dass das zwischen den stillgelegten Gleisen und einem Gebäude befindliche Buschwerk an mehreren Stellen in Brand geraten war. Der Zeuge versuchte noch bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand zu löschen und hatte somit schlimmeres verhindert. Da eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht das Polizeirevier Aalen nun Zeugen, die Hinweise zu einem evtl. Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Westhausen: Pkw kontra Radfahrer

Als eine 52-jährige VW-Fahrerin am Dienstag gegen 17.15 Uhr vom Gemeindeverbindungsweg aus Richtung Westerhofen kommend nach links auf den Parkplatz nach dem Freibad abbog, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Radfahrer, der dadurch stürzte und sich schwer verletzte. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert.

Aalen-Wasseralfingen: Tatverdächtiger nach Messerangriff ermittelt

Nachdem am späten Freitagabend zwei Männer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Wilhlemstraße mit einem Messer verletzt wurden, hat die Kriminalpolizei Aalen nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen 34 Jahre alten Mann aus dem Raum Aalen. Der Tatverdächtige hatte zusammen mit seinem 26 Jahre alten Bruder die beiden später Verletzten aufgesucht. Hierbei waren die Männer kurz vor 23:00 Uhr in Streit geraten, wobei der 34-Jährige ein Messer einsetzte und einem 43, sowie einem 35 Jahre alten Mann schwere Verletzungen zufügte. Alle vier Männer sind Deutsche und sich, zumindest flüchtig, persönlich bekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

Mutlangen: Tatverdächtiger nach Pkw-Aufbruch ermittelt

Nachdem am Rande einer kirchlichen Veranstaltung am Sonntagvormittag die Heckscheibe eines geparkten Autos mit einem Stein eingeworfen und eine Geldkassette entwendet wurde, hat die Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann hatte sich während der Veranstaltung unter die Teilnehmer gemischt und hierbei wohl auch beobachtet, wie eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld im Auto deponiert wurde. Die Polizei Schwäbisch Gmünd hatte umgehend die Ermittlungen aufgenommen, woraufhin sehr schnell der Fokus auf einen 20 Jahre alten Deutschen fiel. Hierzu wurden auch Videoaufnahmen ausgewertet, welche den Tatverdacht erhärteten. Der Tatverdächtige konnte bislang noch nicht vernommen werden, da er sich nach der Tat in das Ausland begeben hatte. Die Ermittlungen dauern an.

