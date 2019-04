Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Wolpertshausen: A6 wegen Lkw-Unfall gesperrt - Granitsteine blockieren Fahrbahn

Wolpertshausen: (ots)

Gegen 13.45 Uhr ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen in Richtung Heilbronn ein schwerer Lkw-Unfall. Der Fahrer eines 40 Tonnen Sattelzugs erkannte ein Stauende zu spät und schob drei weitere Sattelzüge bei dem Unfall ineinander. Das Führerhaus des Verursacherfahrzeugs wurde dabei komplett abgerissen. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik verbracht. Mindestens auch ein weiterer Lkw-Fahrer wurde verletzt und musste medizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Fahrbahn ist derzeit (Stand 15.30 Uhr ) komplett gesperrt und der Verkehr wird an der Ausfahrt Kirchberg von der Straßenmeisterei ausgeleitet. Zudem wird versucht, die stehenden Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen an der Unfallstelle vorbeizuführen. Der 40-Tonner des Unfallverursachers verlor bei dem Unfall die Ladung. Diese Granitsteine blockieren teilweise die Fahrbahn. Die Feuerwehr als auch der Rettungsdienst waren mit starken Kräften und einigen Fahrzeugen als auch mit einem Helikopter im Einsatz.

Die Autofahrer werden gebeten, der Umleitungsstrecke zu Folgen bzw. soweit noch möglich, die Autobahn A6 weiträumig zu umfahren. Wie lange die Bergungsmaßnahmen der Unfallfahrzeuge andauern werden, ist momentan nicht einzuschätzen.

