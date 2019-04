Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: LKW kippt an Autobahnausfahrt um, zwei Einbrüche

Aalen (ots)

Hüttlingen: Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 21:30 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr, Zugang zu einem Vereinsheim im Bärenhaldenweg. Dort durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten. Ob Wertgegenstände oder Geld entwendet wurden, ist bislang unklar. Die Einbrecher verursachten Sachschaden von etwa 500 Euro.

Westhausen: LKW kommt von der Straße ab und kippt um

Am Dienstag war ein 48-Jähriger gegen 10:15 Uhr mit seinem Mercedes-Actros-LKW auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. An der Abfahrt Westhausen wollte der Brummi-Lenker mit seinem Gespann abfahren. Dabei verlor er, womöglich aufgrund eines technischen Defektes, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Zugfahrzeug fuhr in der Abfahrtskurve gerade aus und landete dort im Grünstreifen auf der linken Seite. Der Sachschaden an Zugfahrzeug und Anhänger beläuft sich auf insgesamt rund 65.000 Euro. Die Ausfahrt Westhausen musste für die Bergung des LKW über mehrere Stunden gesperrt werden.

Bopfingen-Schlossberg: Einbruch in Schule

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 6:30 Uhr Zutritt zur Grundschule in der Bergstraße. Dabei verursachten Die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell