Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer überschlägt sich - Diebstahl aus einem Ford Transit - Karl wurde gestohlen - Diebstahl von Metall-Gitterboxen

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrradfahrer überschlägt sich

Am Sonntag um kurz nach 15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Radfahrer die Wolfgangstraße in Richtung Tiefenbacher Straße. An der Einmündung zur Tiefenbacher Straße betätigte der Radler seine Vorderbremse so stark, dass er sich mitsamt seinem Fahrrad nach vorne überschlug. Der 19-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus einem Ford Transit

Mit einem bislang unbekannten Gegenstand wurden die Scheibe der rechten Hecktür eines Ford Transits eingeworfen und anschließend aus dem Fahrzeug eine Tigersäge sowie zwei Pressmaschinen entwendet. Das Fahrzeug war zwischen Samstagmorgen, 8 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, im Leonhard-Kern-Weg abgestellt. Zeugenhinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Maschinen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Mainhardt: Diebstahl von Metall-Gitterboxen

Zwischen Montag, 18.03. und Samstag, 23.03.19 wurden zwei, an einer Waldhütte in der Weinsberger Straße, zwischen der Abzweigung der Bundesstraße 14 und Hohenstraßen, gelagerte Metall-Gitterboxen entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

Wolpertshausen: Karl wurde gestohlen

Wieder einmal wurde ein Bundesgartenschau-Gartenzwerg "Karl" entwendet. Der Zwerg hatte seinen Standort in der Haller Straße im Vorgarten des alten Schulhauses. Karl war auf eine Stahlplatte geklebt und zusätzlich mit zwei Bodenankern gesichert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 690 Euro. Hinweise auf den Verbleib von Karl oder auf dessen Diebstahl nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell