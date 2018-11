POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle mit Verletzten, Tätlicher Angriff und weitere Unfälle

Aalen (ots) - Aalen: Zweiradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 16 Jahre alter Zweiradfahrer bei einem Unfall am Freitagmittag in der Stiewingstraße zu. Der Jugendliche war gegen 13.15 Uhr in Richtung Wasseralfingen unterwegs. Dabei erkannte er an der Einmündung Eisenschmelz zu spät, dass ein vorausfahrender 18 Jahre alter Golf-Fahrer an der dortigen Ampel anhielt. Der Zweiradfahrer fuhr auf und verletzte sich beim anschließenden Sturz leicht. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, konnte diese aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro beziffert.

Aalen: Unfall mit Leichtverletztem

Am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr missachtete ein 59-jähriger Passat-Fahrer die Vorfahrt eines 49-Jährigen, der mit seinem Mercedes auf der Philipp-Funk-Straße in Richtung der Straße Am Schimmelberg unterwegs war. Der Verursacher fuhr aus dem Parkplatz der Marienhöhe auf die Philipp-Funk-Straße aus, wobei es zum Zusammenstoß kam. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt und ins Ostalbklinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 3000 Euro.

Lorch: Mann attackiert Polizeibeamte

Im Zuge einer Körperverletzung, die sich am Donnerstagnachmittag in einer Einrichtung für psychisch Kranke in Lorch ereignete, wurden zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd in die Einrichtung gerufen. Ein Bewohner hatte zuvor einen Betreuer geschlagen. Im Zuge des Polizeieinsatzes kam ein bis dahin unbeteiligter Patient auf die Polizeibeamten zu und beleidigte diese. Der aggressive Mann ballte die Faust, bedrohte die Kollegen und wollte auf sie los. Als der Patient zu Boden gebracht werden musste, trat er einem der Beamten gegen das rechte Bein. Da sich der Mann wieder beruhigte, konnte er in der Einrichtung verbleiben. Eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf den Polizeibeamten kommt dennoch auf ihn zu.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall im Einhorntunnel

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Dacia-Fahrer den Einhorntunnel in Richtung Aalen. Als dieser verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ihm ein 58-Jähriger mit seinem Ford hinten auf das Heck auf. Um einen größeren Verkehrsstau zu verhindern, räumten die Beteiligten die Straße selbständig. Der Unfall konnte dann in einer Parkbucht im inneren des Tunnels von der Polizei aufgenommen werden, ohne dass größere Verkehrsbehinderungen entstanden. Die beiden Insassen des vorderen Fahrzeuges erlitten leichte Verletzungen, mussten jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Bopfingen: 2000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher hat am Donnerstag zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr einen Mercedes, der in Hohenberg abgestellt war, an der linken Seite beschädigt. Daraufhin entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben kann, soll sich bitte beim Polizeirevier Ellwangen unter Tel. 07961/9300 melden.

Lorch: Zwei Verletzte nach Unfall

Eine 81-Jährige befuhr am Freitagvormittag gegen 10:00 Uhr mit ihrem PKW die Reinhold-Maier-Straße und wollte geradeaus in die Johannes-von-Hieber-Straße fahren. Hierfür musste sie die Bahnhofstraße überqueren. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines 69-Jährigen, der die Bahnhofstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in ein angrenzendes Flurstück geschoben. Hierbei wurde auch noch eine Straßenlaterne beschädigt. Beide Fahrzeugführer wurden mit leichten Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge erlitten jeweils einen Totalschaden, der sich insgesamt auf ca. 37.000 Euro beläuft.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell