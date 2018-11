POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Unfallfluchten

Auf dem Kundenparkplatz eines Baumarkts in der Weissacher Straße wurde am Freitagmittag ein geparkter Pkw BMW X5 am Fahrzeugheck beschädigt. Der Geschädigt hatte seinen Wagen zwischen 12 Uhr und 13 Uhr dort abgestellt, als ein unbekannter Autofahrer das Auto am Fahrzeugheck schrammte. Bereits am Donnerstagabend ereignete sich auf einem Parkplatz eines weiteren Baumarktes in derselben Straße eine weitere Unfallflucht. Hier wurde im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19 Uhr ein Pkw Mazda beschädigt. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise auf die geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Geöffnete Autotür übersehen

Eine 23-jährige Kia-Lenkerin fuhr am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr von Oeffingen in Richtung Schmiden. In der Hauptstraße wollte gerade ein Autofahrer wegfahren. Nach dem Einsteigen wollte er gerade die Tür schließen, als die vorbeifahrende 23-jährige Kia-Fahrerin diese übersah und dagegen fuhr. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Waiblingen: Gegen Hauswand gefahren

Eine 70-jährige Fahrerin eines Pkw Renault wollte am Freitag in der Alte Bundesstraße ausparken. Beim Rangieren verwechselte sie die Pedale und fuhr unkontrolliert gegen ein angrenzendes Haus. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Am Auto der 70-Jährigen, die bei der Karambolage gegen 11.45 Uhr unverletzt geblieben ist, wurde der Schaden auf 6000 Euro taxiert.

