POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: B 19, Ottendorf - Westheim: LKW nach Unfallflucht gesucht

Aalen (ots) - B 19, Ottendorf - Westheim: LKW nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag gegen 09.30 Uhr ereignete sich auf der B 19 zwischen Ottendorf und Westheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und sich ein beteiligter LKW unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der LKW fuhr als vorderstes Fahrzeug in einer Kolonne. Hinter ihm fuhren ein Opel Corsa und dahinter ein PKW Daimler. Die Kolonne fuhr in Richtung Westheim und schloss zu einem langsam fahrenden Traktor auf. Die 20-jährige Fahrerin des Opel war gerade im Begriff den LKW zu überholen, als dieser seinerseits zum Überholen des Traktors nach links ausscherte. Die 20-Jährige musste eine Vollbremsung machen, um einen Unfall zu vermeiden. Der 18-jährige Fahrer des PKW Daimler war zwischenzeitlich auch zum Überholen des LKW ausgeschert und konnte nun hinter dem Opel nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er fuhr auf den Opel auf, wodurch die 18-jährige Beifahrerin im Opel sowie eine 22-jährige Mitfahrerin im Daimler leicht verletzt wurden. Der LKW, der die Vollbremsung der Opel-Fahrerin verursacht hatte, scherte unmittelbar wieder nach rechts ein, setzte seine Fahrt aber anschließend unbeirrt fort. Die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall sucht nun diesen LKW, von dem bekannt ist, dass es sich um einen Sattelzug mit rotem Tieflader und aufgeladenem gelben Bagger handelte. Genauso wird der Traktorfahrer als Unfallzeuge gesucht. Hinweise werden erbeten an die Verkehrspolizeidirektion unter der Rufnummer 07904/94260.

