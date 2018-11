POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Wohnungsbrand

Aalen (ots) - Neuler: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 10:15 Uhr wollte ein 18-Jähriger mit seinem Ford Fiesta von der Schulstraße in die Daimlerstraße abbiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW BMW eines 50-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Schaden von ca. 4.000 EUR.

Unterschneidheim: Auffahrunfall

Am Samstag gegen 10:45 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem PKW Daimler die Hauptstraße und bremste ab, um in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Der hinter ihm fahrende 22-jährige Lenker eines PKW Audi erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 25.000 EUR.

Kirchheim/Ries: Wohnungsbrand

Am Sonntag gegen 00:40 Uhr wurde ein Feuer in einem Einfamilienwohnhaus in der Straße Auf dem Wört festgestellt. Die Feuerwehr rückte mit 32 Einsatzkräften zum Brandort aus und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Haus. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte das Feuer durch den unsachgemäßen Umgang mit einem Holzofen ausgelöst worden sein. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000 EUR.

