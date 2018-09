POL-AA: Raum Schwäbisch Gmünd: Siebenjähriger Junge in Mögglingen verletzt; zweite Unfallflucht an gleicher Unfallstelle in Heubach; Fahrrad entwendet und Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Göggingen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstagabend auf der Hauptstraße. Ein 43-jähriger VW-Fahrer fuhr dort gegen 18.50 Uhr auf den Pkw Opel einer anhaltenden 21-jährigen Fahrerin auf und schob den Opel noch auf einen davor. Die Opel-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Lorch: Bremse mit Gaspedal verwechselt

Auf einem Kundenparkplatz in der Maierhofstraße verwechselte wohl ein 19-jähriger BMW-Fahrer beim Einparken am Donnerstagnachmittag die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr gegen 15.40 Uhr gegen eine Straßenlaterne. Der dabei angerichtete Sachschaden wurde vor Ort auf etwa 8500 Euro geschätzt.

Heubach: Diebstahl von Fahrrad

Aus dem unverschlossenen Fahrradraum eines Gebäudes in der Waidhofener Straße wurde zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag das verschlossene Mountainbike der Marke Ghost entwendet. Das schwarze 27,5-Zoll-Rad vom Typ Nato 3 mit grüner Beschriftung ist neuwertig und hat einen Wert von ca. 600 Euro. Hinweise werden an die Poliei in heubach, Telefon 08173/8776 erbeten.

Mutlangen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag einen geparkten Pkw Honda, der zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr dort abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete und ließ am Hinda einen Schaden von ein paar Euro zurück. Hinweise bitte an die Polizei n Schwäbisch Gmünd.

Mögglingen: Pkw verletzt 7-jährigen Jungen

Am Donnerstagnachmittag wollte ein 51-jähriger Fiat-Fahrer vom Parkplatz einer Tankstelle an der Hauptstraße über den abgesenkten Bordstein auf die Straße einfahren. Dabei übersah er gegen 13.30 Uhr einen 7-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg von der Stadtmitte kommend in Richtung Böbingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden, erlitt das Kind leichte Verletzungen. Beim Pkw-Fahrer wurde der Verdacht auf alkoholische Beeinflussung festgestellt, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Heubach: zweite Unfallflucht an gleicher Unfallstelle

Wie bereits in der Pressemitteilung von Donnerstagmorgen berichtet, beging ein Unfallverursacher entlang der Nordumgehung Unfallflucht und ließ rund 3000 Euro Schaden an einem Maschendrahtzaun zurück.

Die polizeiliche Spurensicherung an der Unfallstelle hat nun ergeben, dass an derselben Unfallstelle, nur etwa rund zehn Meter von der ersten entfernt, ein weiterer Unfall stattgefunden hat. Auch bei diesem Unfall flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Zusätzlich zum ersten Schaden, der auf rund 3000 Euro geschätzt wurde, wurde bei diesem zweiten Unfall ein Schaden von weiteren ca. 2000 Euro verursacht. Dieser Unfall ist nach dem ersten Unfall passiert und ereignete sich vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Anhand der gesicherten Spuren an der Unfallstelle geht die Polizei davon aus, dass das verunfallte Fahrzeug mit Hilfe eines anderen Fahrzeugs geborgen wurde.

Die Polizei in Heubach sucht für beide Unfälle Zeugen. Vor allem die Bergung und der Abtransport eines der Unfallfahrzeuge könnten beobachtet worden sein. Hinweise werden bei der Polizei in Heubach unter Telefon 07173/8776 entgegen genommen.

Nachfolgend noch einmal die Meldung vom 06.09.2018 - 08:28

Auf rund 3000 Euro schätzte die Polizei den Schaden, der durch einen unfallflüchtigen Fahrzeugführer an einem Maschendrahtzaun verursacht wurde. Der Zaun stand entlang der Nordumgehung. In einer langgezogenen Linkskurve kam ein Fahrzeug von der Straße ab und beschädigte den Zaun. Derzeit ist zur Unfallzeit bekannt, dass sie zwischen Montag, 18 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr liegt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Telefon 07173/8776 entgegen.

