POL-AA: Raum Aalen: Ladendieb verletzt Beschäftigte, Sachbeschädigung an Schule und Rathaus in Westhausen, Unfälle

Ostalbkreis (ots) - Essingen: Aufgefahren

Am Donnerstagabend befuhr ein 22-jähriger Fiat-Fahrer die B 29 in Richtung Aalen. An der Abzweigung zur L 1080 fuhr er gegen 19.50 Uhr auf den Pkw Opel eines 49-jährigen Fahrers vor ihm auf, der vor der dortigen Ampel anhalten musste. Rund 3000 Euro Schaden entstand dabei an den Fahrzeugen.

Aalen: Zwei Auffahrunfälle in Wasseralfingen am Donnerstag

Wasseralfingen: Auf der Ellwanger Straße verursachte eine 22-jährige Opel-Fahrerin zwischen Wasseralfingen und Hofen einen Auffahrunfall, als sie gegen 7.20 auf den vor ihr fahrenden Pkw Suzuki eines 34-jährigen Fahrers auffuhr.

Gegen 14.50 Uhr ließ eine 78 Jahre alte Peugeot-Fahrerin am Kreisverkehr Stiewingstraße/Binsengasse einen Fußgänger queren. Ein nachfolgender 77-jähriger Audi-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf den Peugeot auf.

Bei den Unfällen entstand Sachschaden von einigen tausend Euro.

Aalen: Rabiater Ladendieb

Nach dem Bezahlen löste ein Kund am Donnerstagabend beim Verlassen eines Geschäftes in der Daimlerstraße gegen 19 Uhr den Alarm aus. Nachdem er deshalb von einer Mitarbeiterin aufgefordert wurde, seine Taschen zu leeren. Dabei kam ein nichtbezahlter Gegenstand im Wert von rund vier Euro zu Tage. Der tatverdächtige Ladendieb stieß die Frau mit beiden Händen und verletzte sie dabei leicht. Er flüchtete zu Fuß ohne Beute. Er wurde auf ein Alter zwischen 18 und 20 Jahren und ein Größe von etwa 1,80 Meter geschätzt. Er wurde als auffällig hager beschrieben und war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Basecap. Hinweise auf den Mann nimmt die Poliei in Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Sachbeschädigungen

Gegen das Rathaus und gegen die Probsteischule wurden Eier geworfen. Der Schaden, der dadurch angerichtet wurde, wurde der Polizei gegenüber mit 1000 Euro bei der Schule und mit 3500 Euro am Rathaus beziffert. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Schäden wohl schon über das vergangene Wochenende begangen wurden. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei n Westhausen unter Telefon 07363/919040 entgegen.

Aalen: Autobahnunfall

Auf der BAB 7 schwamm am Donnerstagabend der VW eines 26-jährigen Fahrers zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen auf der regennassen auf. Gegen 21.40 Uhr prallte er dabei, Fahrtrichtung Würzburg, in die Schutzplanken und richtete Sachschaden von ca. 9000 Euro an.

