POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Diebstähle und ärztlicher Notfall

Aalen (ots) - Ilshofen: Mercedes gestreift

Eine 47-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag die L2218 in Richtung Maulach. Zwischen Unterschmerach und der Abzweigung nach Saurach streifte sie gegen 14.20 Uhr den Mercedes einer 30-Jährigen, die verkehrsbedingt am Fahrbahnrand angehalten hatte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

Gerabronn: Unfall beim Ausparken

Eine 72-Jährige parkte am Donnerstag gegen 18.45 Uhr mit ihrem BMW rückwärts in der Blaufelder Straße aus. Dabei stieß sie mit einem dort fahrenden 90-jährigen Golf-Fahrer zusammen. Es entstand Sachschaden von etwa 3500 Euro.

Gerabronn: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Mercedes verursachte am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Blaufelder Straße rund 500 Euro Schaden, als er beim Ausparken einen Renault touchierte. Der Fahrer entfernte sich danach, wurde aber von Zeugen beobachtet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer bei einem Unfall zu, der sich am Donnerstagvormittag ereignete. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete gegen 9 Uhr an der Einmündung der Lerchenstraße zur Ellwanger Straße die Vorfahrt des 81 Jahre alten Radlers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Sachschaden wird auf 1200 Euro beziffert.

Rot am See: Diebstahl von Weidzaungerät

Ein unbekannter Dieb entwendete zwischen Dienstag, 14 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr ein Elektrozaungerät. Das Gerät war an einer Weide am nordöstlichen Ortsrand von Hausen am Bach aufgestellt und hat einen Wert von 130 Euro.

Crailsheim: Radfahrer bei Unfall verletzt

Mehrere Schürfwunden zog sich ein 17-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstagmorgen zu. Er befuhr gegen 6.45 Uhr den Radweg in der Ellwanger Straße und wurde dabei von einem 20-Jährigen übersehen, der mit seinem Audi von einem Tankstellengelände ausfuhr. Es entstand zudem Sachschaden von rund 2000 Euro.

Kirchberg/Jagst-BAB 6: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 54-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstagabend auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim in Richtung Nürnberg unterwegs. Gegen 21.45 Uhr wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei einen dort fahrenden 66-jährigen Citroen-Fahrer. 5000 Euro sind bei diesem Unfall die Schadensbilanz.

Kreßberg-Leukershausen: Mann erlitt Herzinfarkt

Ein 77 Jahre alter Mann befuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Traktorgespann den Feldweg in Verlängerung des Schulweges. Hierbei erlitt der Mann einen Herzinfarkt und kam mit seinem Gespann am Straßengraben zum Stehen. Angehörige hatten den Mann bereits gesucht und fanden ihn gegen 16.50 Uhr in der gesundheitlichen Notlage vor. Der Rettungsdienst, der auch mit einem Rettungshubschrauber im Einsatz war, versuchte den Mann noch zu reanimieren. Dies leider vergeblich.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Altkleidern

Zwei 20 und 31 Jahre alte Frauen wurden am Donnerstagmittag dabei beobachtet, wie sie gegen 12 Uhr aus einem Altkleidercontainer in der Auwiesenstraße Kleider entwendeten. Die Frauen entfernten sich hiernach, konnten aber durch eine Polizeistreife in der Nähe festgestellt werden.

Schwäbisch Hall: Gleichzeitig ausgeparkt

Zwei 33- und 57-jährige Frauen parkten am Donnerstag gegen 11.20 Uhr am Haal-Platz gleichzeitig mit ihren Autos rückwärts aus. Dabei stießen sie zusammen, wodurch rund 2000 Euro Sachschaden entstand.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Auf dem oberen Parkdeck des Diakonieklinikums in der Diakoniestraße beschädigte ein unbekannter Verursacher einen dort parkenden BMW X1. Der Verursacher entfernte sich hiernach und hinterließ dabei am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 9.50 Uhr rund 3000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000.

Vellberg: Parkrempler

Am Zwinger touchierte ein 75-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstag gegen 11.15 Uhr beim Einparken einen anderen BMW und verursachte hierbei rund 1500 Euro Schaden.

