POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 9-jähriger Junge leicht verletzt, Fahrschüler rutscht mit Motorrad weg, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt und weitere Unfälle

Aalen (ots) - Backnang: Fehler beim Ausparken

Am Donnerstag übersah ein 83 Jahre alter VW Polo-Fahrer beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz Bleichwiese in der Annonaystraße einen gegenüber geparkten Passat. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Kirchberg an der Murr: Fehler beim Ausparken II

Ein 66 Jahr alter Renault-Fahrer übersah am Donnerstag gegen 16:00 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke am Kirchplatz einen gegenüber geparkten PKW der Marke Opel. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Fellbach: Auffahrunfall

Gegen 14:30 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall auf der Höhenstraße. Eine 27-jährige VW UP-Fahrerin fuhr hier hinter einem 40-jährigen Audi-Fahrer in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße. An der Einmündung zur Stuttgarter Straße schaltete die Ampel auf Gelb, woraufhin der Audi-Fahrer seinen Wagen abbremste. Dies übersah die 27-jährige und fuhr auf den Audi auf. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 3.000 Euro.

Fellbach: Beim Auffahren auf Straße Auto übersehen

Ein 33-Jähriger Mercedes-Lenker war auf der Stuttgarter Straße am Donnerstag gegen 15:45 Uhr in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Auf Höhe der dortigen Postfiliale muss er an einer roten Ampel halten. Eine 69-jährige Nissan-Fahrerin stand zunächst auf einem Parkplatz rechts neben dem Mercedes. Als sie versuchte, vor dem Mercedes auf die Straße aufzufahren, bleibt sie an diesem hängen. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Welzheim: Fahrschüler rutscht mit Motorrad weg

Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr war ein 16 Jahre alter Fahrschüler auf einem Kraftrad auf der L1080 von Schadberg kommend unterwegs Richtung Welzheim. Sein Fahrlehrer befand sich im Wagen dahinter. Im Bereich einer Rechtskurve rutschte der Fahrschüler aus ungeklärter Ursache auf der regennassen Fahrbahn und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste von Rettungskräften ins Krankenhaus verbracht werden. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest.

Schorndorf: Beim Ausfahren aus Grundstück geparktes Auto touchiert

Am Freitag um ca. 5:00 Uhr wollte ein 35-jähriger Mazda-Fahrer aus seinem Grundstück in der Gewandäckerstraße ausfahren. Dabei touchierte er einen in der Straße abgestellten PKW der Marke VW. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

Winnenden: Pedelec-Fahrerin fährt in Auto

Auf dem Vorplatz zur Klinik im Jakobsweg kam es am Donnerstag gegen 14:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Pedelec. Eine 62 Jahre alte Pedelec-Fahrerin befuhr den Fußweg aus Richtung Zipfelbachtal in Richtung Klinik-Vorplatz. Auf dem klinik-Vorplatz war zu diesem Zeitpunkt ein 29 Jahre alter Citroen-Fahrer unterwegs. Die Pedelec-Fahrerin fuhr ohne zu bremsen auf den Vorplatz ein und kollidierte mit dem dort befindlichen Fahrzeug. Die Pedelec-Fahrerin kam aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall und wurde schwer verletzt. Zum Unfallzeitpunkt trug die Pedelec-Bikerin keinen Helm. Glücklicherweise konnte sie direkt vom Klinikpersonal versorgt werden.

Winnenden: 9-jähriger Radfahrer bleibt an PKW hängen

Gegen 17:46 Uhr war ein 9 Jahre alter Fahrradfahrer auf dem Gehweg entlang der Waiblinger Straße in Richtung Winnenden unterwegs. Auf dem dortigen Tankstellengelände stand ein PKW der Marke Opel. Der Junge, der mit seinem Fahrrad wohl sehr rasant unterwegs war, wollte an dem Fahrzeug vorbeifahren, schaffte dies jedoch nicht ganz. Er blieb hängen und kam dabei zu Fall. Durch den Sturz zog sich das Kind leichte Verletzungen zu. An dem Auto entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Waiblingen: Unfallflucht schnell aufgeklärt

In der Alemannenstraße konnte ein Zeuge gegen 20:30 Uhr ein Opel-Corsa-Fahrer an einem dort geparkten PKW entlang schrammte. Der Opel-Fahrer hielt kurz an, setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Dank des Zeugen konnte der Fahrer ermittelt werden. Ihm droht nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 2.500 Euro.

Waiblingen: Beim Abbiegen Fahrzeug übersehen

3.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls an der Einmündung von der Barbarossastraße zur Karlstraße. Ein 21-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 11:30 Uhr die Barbarossastraße in Fahrtrichtung Fuggerstraße. Zeitgleich befuhr eine 25-jährige Mini-Fahrerin die Karlstraße und versuchte nach links in die Barbarossastraße abzubiegen. Hierbei übersah diese den von rechts kommenden Renault. Es kam zum Zusammenstoß.

