POL-AA: Raum Ellwangen: Radfahrer in Ellwangen und Motorrollerfahrer bei Stödtlen verletzt; Diebstahl von Kupfer und Blechschaden

Ostalbkreis (ots) - Ellwangen: Beim Vorbeifahren gestreift

Eine 30-jährige VW-Fahrerin streifte am Donnerstagabend einen am Fahrbahnrand der Oberen Straße geparkten Pkw Skoda. Dadurch entstand gegen 20.10 Uhr Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Ellwangen: Unfall zwischen Radfahrer und Pkw - Polizei sucht Zeugen

Nachträglich wurde bei der Polizei ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich bereits am Montagvormittag (3.9.) zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr auf der Haller Straße ereignete. Dort war ein 14-jähriger Radfahrer auf dem linken Radweg neben der Haller Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Er wurde von einem aus der dortigen Tankstelle ausfahrenden Pkw angefahren und stürzte. Der Pkw habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Die Polizei Ellwangen bittet unter Telefon 07961/9300 um Zeugenhinweise.

Ellwangen: Diebstahl von Kupferkabel

Am Donnerstagnachmittag wurden in der Straße An der Sechta mehrere Kupferkabel sowie weiterer wertiger Schrott entwendet. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl wurde gegen 14.40 Uhr ein Pkw mit ausländischen Kennzeichen beobachtet. Weitere Zeugen des Diebstahls und weitere Hinweise auf den Pkw nimmt die Polizei in Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Stödtlen: Roller-Fahrer leicht verletzt

Gaxhardt: Ein 40-jähriger Roller-Fahrer fuhr am Donnerstagmorgen kurz vor dem Ortseingang Gaxhardt, aus Richtung Mönchsroth kommend, über auf der Straße liegendes Gestrüpp, stürzte dadurch gegen 5.40 Uhr und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand zudem Sachschaden von ca. 800 Euro. Die Polizei in Ellwangen bittet nun um Hinweise darauf, wer das Gestrüpp verloren haben könnte. Hinweise werden bei der Polizei in Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell