POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radlader beschädigt PKW - 20.000 Euro Schaden - Diebstahl von Leitern - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Geparkten PKW gestreift

Eine 34-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Freitag um 08:35 Uhr den Weisenweg in Richtung Ellwanger Straße. An der Grundstückseinfahrt zu einem dortigen Friseursalon streifte sie einen ordnungsgemäß geparkten PKW Audi A3. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Fichtenau: PKW prallt gegen Bäume

Am Freitag um 08:20 Uhr kam ein 76-jähriger Fahrer eines Mercedes SLK alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Mann fuhr auf der Landstraße 1070 zwischen Wildenstein und Wäldershub, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit mehreren Büschen und Bäumen zusammen stieß. Am Fahrzeug entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Obersontheim: Radlader beschädigt PKW - 20.000 Euro Schaden

Am Freitag um 08:00 Uhr rangierte ein 24-Jähriger mit einem Radlader auf einem Grundstück in der Irene-Kärcher-Straße. Hierbei ragte das Heck des Radlader auf die Fahrbahn und riss dabei an einem PKW Ford Transit die komplette rechte Fahrzeugseite auf. An dem Transit entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Michelfeld: Diebstahl von Leitern

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh entwendete ein unbekannter Dieb von drei Mulden in der Wiesenstraße die dazugehörigen Leitern. Die Leitern haben einen Wert in Höhe von knapp 300 Euro. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wo wurden die Leitern gesehen? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

