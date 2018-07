POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Parfümerie - Roter Kleinbus oder Van gesucht - Diebstahl vor Antiquitätengeschäft - Radfahrerin stürzt in Bachbett - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Einbruch in Parfümerie

Am Freitag um kurz vor 02:00 Uhr wurde die Polizei in Schwäbisch Hall über einen Einbruch in eine Parfümerie in der Wilhelmstraße informiert. Es wurde mitgeteilt, dass ein unbekannter Täter ein Loch in eine Scheibe geschlagen habe und über dieses Loch in die Parfümerie eingedrungen sei. Der Täter verließ anschließend das Objekt wieder über die defekte Scheibe, unter Mitnahme mehrerer Parfüms und flüchtete mit einem Fahrrad. Durch mehrere Polizeistreifen wurde anschließend im Innenstadtbereich nach dem flüchtenden Täter gefahndet. Gegen 02:30 Uhr konnte zwei Fahrradfahrer ohne Licht im Bereich der Tiefenbacher Straße gesichtet werden. Beim Erkennen der Polizei beschleunigten die Radfahrer und versuchten zu flüchten. Einem Radfahrer gelang über einen kleinen Fußweg bei einem Discounter die Flucht in Richtung Bergwerkstraße oder in Richtung Worthingtonstraße. Der zweite Radfahrer konnte im Bereich Bayerischer Hof gestellt und vorläufig festgenommen werden. Während der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen 25-jährigen Mann bereits ein Vorführbefehl besteht, weswegen er in Gewahrsam genommen wurde. Die Überprüfungen bezüglich des Einbruchs in die Parfümerie dauern an. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gerabronn: Unfall mit Sattelzug

Am Donnerstag um kurz vor 20:00 Uhr fuhr ein 60-jähriger Lenker eines PKW Daimler-Benz auf der Dorfstraße und wollte in die Liebesdorfer Straße abbiegen. Aus der Liebesdorfer Straße kam dem Mercedes-Fahrer ein Mercedes Actros Sattelzug entgegen. Der 58-jährige Sattelzug-Lenker wollte seinerseits auf die Dorfstraße in Richtung Langenburg abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Am PKW entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Crailsheim: Unfall auf Betriebsgelände

Am Donnerstag um kurz nach 12:00 Uhr kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Roßfelder Straße zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein 47-jährioger Lenker eines Sattelzuges fuhr hierbei auf einen am Ausfahrtstor stehenden BMW auf. Verletzt wurde niemand.

Kreßberg: Roter Klein-LKW mit Pritsche gesucht

Am Donnerstag um 17:20 Uhr befuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer die Landstraße 1010 von Bergbronn in Richtung Waldtann. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam dem Yamaha-Fahrer plötzlich ein roter Klein-LKW mit Pritsche teilweise auf seiner Fahrbahn entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Motorradfahrer nach rechts ausweichen. Hierbei geriet er auf den dortigen Grünstreifen und stürzte. Der Fahrer des roten PKW hielt an, kümmerte sich kurz um den verletzten Kradfahrer und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen des Unfalls bzw. der Fahrer des Klein-LKW werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Gerabronn: Diebstahl vor Antiquitätengeschäft

Am Samstag zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter mehrere Gegenstände, die vor einem Antiquitätengeschäft in der Hauptstraße zum Verkauf aufgestellt waren. Es handelte sich um Haushaltsgegenstände, Körbe, Geschirr und kleine Möbelstücke, die jeweils mit einem Preisschild ausgezeichnet waren. Der Gesamtwert wird auf etwa 210 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Rosengarten: Auffahrunfall

Am Donnerstag um 15:30 Uhr wollten zwei PKW-Lenker von der B19 an der Kreuzung Luckenbacher See nach rechts auf die L1055 abbiegen. Hierzu ordneten sich beide Fahrer auf der Rechtsabbiegespur ein. Aus Unachtsamkeit fuhr der 24-jährige Fahrer eines PKW BMW jedoch auf den vorausfahrenden PKW Ford Kuga auf, dessen 55-jährige Fahrerin verkehrsbedingt stoppen musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Schwäbisch Hall: An Zebrastreifen aufgefahren

Am Donnerstag um kurz vor 18:00 Uhr fuhr eine 41-jährige Renault-Lenkerin den Langen Graben in Richtung Münzstraße. An dem dortigen Zebrastreifen musste die 41-Jährige anhalten, um einem Radfahrer das Queren der Straße zu ermöglichen. Ein nachfolgender 36-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Renault auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Hall: Radfahrerin stürzt in Bachbett

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 24-jährige Radfahrerin den Fahrradweg, welcher den Riegelweg mit der Einkornstraße verbindet. Vermutlich aufgrund des regennassen Untergrundes griffen die Bremsen des Fahrrads nicht, so dass die 24-Jährige mit ihrem Rad einen dortigen Hügel hinunter fuhr. Am Ende des Gefälles durchbrach die Radfahrerin ein Holzgeländer und stürzte etwa drei Meter tief in das dortige Bachbett. Die schwer verletzte Radfahrerin konnte noch selbstständig die Rettungsleitstelle informieren. Vor Ort waren ein Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die Feuerwehr Schwäbisch Hall mit zwei Fahrzeugen und 10 Kräften im Einsatz.

Gaildorf: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Hauptstraße in Unterrot nach rechts in Richtung Gaildorf fuhr am Donnerstag um 17:20 Uhr ein 68-jähriger BMW-Fahrer aus Unachtsamkeit auf den vor ihn stehenden PKW Seat eines 57-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh wurde an einem LW Iveco, welcher auf einem Firmengelände in der Straße Am Steg abgestellt war, etwa 70 Liter Diesel abgesaugt. Hierzu wurde zuvor der Tankdeckel beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Crailsheim: Unfall aufgrund Aquaplaning

Auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim, kam es am Freitag um kurz vor 01:00 Uhr zu einem Unfall. Ein 42-jähriger PKW-Lenker befuhr den linken Fahrstreifen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit trotz Starkregens kam das Fahrzeug infolge Aquaplanings ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurück geschleudert und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wolpertshausen: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr wollte ein 35-jähriger Lenker eines PKW VW EOS von einem Parkplatzgelände einer Firma über den dortigen Gehweg in die Birkichtraße einfahren. Hierbei übersah der 35-Jährige einen 56-jährigen Motorradfahrer, welcher eventuell mit überhöhter Geschwindigkeit die Birkichstraße befuhr. Beim Zusammenstoß kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

