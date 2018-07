POL-AA: Ostalbkreis-Raum Ellwangen und Schwäbisch Gmünd: Unfälle und Fahrraddiebstahl

Aalen (ots) - Ellwangen: Fahrzeug machte sich selbständig

Kurz vor 19.30 Uhr am Donnerstagabend stellte eine 47-Jährige ihren Pkw Hyundai im Kolpingweg ab. Da sie das Fahrzeug jedoch nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte die abschüssige Fahrbahn hinab, wo es gegen einen geparkten Pkw VW prallte. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Bopfingen: Gegen Zaunelemente gefahren

Mit seinem Opel Astra beschädigte ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr im Kreuzungsbereich Am Stadtgraben / Bahnhofstraße aufgestellte Bauzaunelemente, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Bopfingen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3202 zwischen Baldern und Zöbingen erfasste ein 71-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Pkw BMW ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Aufprall wurde das Tier so schwer verletzt, dass es anschließend erlöst werden musste. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Kurz nach 16 Uhr am Donnerstagnachmittag befuhr eine 19-Jährige mit ihrem blauen Pkw Mitsubishi den Kalten Markt stadtauswärts in Richtung Königsturmstraße. Im Einmündungsbereich Rinderbacher Gasse wurde ihr von einem unbekannten Fahrzeug die Vorfahrt genommen, wobei es zur seitlichen Kollision kam und ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Bei dem von ihm gefahrenen Pkw handelt es sich vermutlich um einen grauen SUV. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Mountainbike entwendet

Am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr stellte ein 17-Jähriger fest, dass sein blaues Down Hill Mountainbike der Marke Spezialized Pitch Comb FSR, das er vor einem Gebäude am Karlsplatz abgestellt hatte, entwendet worden war. Das Rad, das mit einem gelben Schloss gesichert war, hat einen Wert von rund 1500 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Mountainbikes nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315 entgegen.

