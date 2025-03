Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Supermarkt

Waren (ots)

Am 12.03.2025 erhielten die Beamten des Polizeihauptrevieres Waren gegen 20:00 Uhr telefonisch Kenntnis über einen Diebstahl in einem Supermarkt in der Strelitzer Straße. Der Sachverhalt konnte durch die eingesetzten Beamten bestätigt werden. Demnach habe der Zeuge, welcher Kunde im Supermarkt war, gegen 19:30 Uhr die beiden bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen bei ihrer Tathandlung beobachten können. Nach Angaben des Zeugen haben die beiden männlichen Tatverdächtigen die Eingangstür mittels eines Einkaufswagens blockiert, um eine automatische Schließung der Tür zu verhindern. Anschließend flüchteten die Täter mit der entwendeten Ware in einem mutmaßlich silbernen PKW mit einem polnischen Kennzeichen.

Zu den bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen können zum momentanen Zeitpunkt folgende Personenbeschreibungen gegeben werden:

Die erste Person sei ca. 35 Jahre alt, 1,70 m - 1,80 m groß, europäisches Erscheinungsbild und habe eine kräftige Figur.

Die zweite Person sei ca. 35 Jahre alt, 1,70 m - 1,80 m groß, europäisches Erscheinungsbild, auffällig dünn und trug eine Schirmmütze.

Wer die Situation in dem Supermarkt oder die flüchtigen Personen in dem Fahrzeug beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter der 03991-1760 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell