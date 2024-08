Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in die Diakonie Werkstätten

Neubrandenburg (ots)

Am 19.08.2024 gegen 06:30 Uhr wurde ein Einbruchsdiebstahl in ein Gebäude der Diakonie Neubrandenburg in der Adolph-Kolping-Straße gemeldet.

Ein Angestellter der Diakonie Werkstätten stellte am Montagmorgen fest, dass eine Fensterscheibe des Gebäudes eingeschlagen war und informierte daraufhin die Polizei.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie ein Fenster beschädigten und vermutlich durch dieses ins Innere des Gebäudes gelangten. Weiterhin konnten Beschädigungen am Grundstückzaun festgestellt werden, wodurch ein Betreten des Geländes möglich gewesen wäre. Es wurde eine Registrierkasse mit mehreren Hundert Euro aus dem Verkaufsraum entwendet. Am Fenster entstand ein Schaden von circa 300,00 Euro.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Der Tatzeitraum beläuft sich vom 16.08.2024, gegen 15:00 Uhr, bis zum Zeitpunkt der Feststellung am 19.08.2024. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wenn Sie am vergangenen Wochenende etwas Ungewöhnliches im Bereich der Diakonie Werkstätte Neubrandenburg festgestellt haben, melden Sie sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell