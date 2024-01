POL-NB: Ausbau und Entwendung von Rußpartikelfiltern nimmt zu

Neubrandenburg (ots) - In der Neubrandenburger Oststadt kam es am späten Abend des 04.01.2024 zu einem Fahrraddiebstahl. Das schwarze Damenfahrrad der Marke "Curtis" mit einer hellgrünen Vordergabel von "Pegasus" schloss die Eigentümerin gegen 22:30 Uhr an einen Fahrradständer vor dem Wohnhaus in der Salvador-Allende-Straße 3 mittels eines alarmgesicherten Schlosses an. Gegen 23:10 Uhr bemerkte sie, dass das Schloss ...

mehr