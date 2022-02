Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: 16-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit Pkw

Waren (ots)

In den Morgenstunden des 19.02.2022 wurden die Beamten des Polizeihauptrevieres Waren durch einen 61-jährigen Geschädigten zu einem Verkehrsunfall gerufen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 06:10 Uhr in der Specker Straße in 17192 Waren. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 16-Jähriger mit einem Pkw die Specker Straße und kollidierte während eines Wendevorganges mit einem massiv gemauerten Zaunpfosten, welcher sich auf dem Privatgrundstück des 61-jährigen Hinweisgebers befand. Der aus Waren stammende 16-Jährige teilte den Beamten mit, dass er keine Fahrerlaubnis besitzen würde und der Pkw einem Familienmitglied gehören würde. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten weitere Beschädigungen an dem Fahrzeug fest. Wie sich im Nachgang herausstellte, kollidierte der Pkw in selbiger Straße mit einem Straßenbaum.

Der 16-Jährige stand während der Sachverhaltsaufnahme unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und nach eigener Angabe zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,44 Promille.

In Anwesenheit und mit Einwilligung einer erziehungsberechtigten Person wurde bei dem 16-Jährigen eine Blutprobenentnahme im Klinikum Waren durchgeführt. Er muss sich nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehres, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Unfallflucht verantworten.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren geführt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6.550 Euro.

