Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebe stehlen Gerüstbaumaterial von einem Firmengelände in Fritscheshof

Neubrandenburg (ots)

Am 24.08.2021 wurde das Polizeihauptrevier Neubrandenburg über einen Einbruchsdiebstahl bei einer Firma in der Lindenhofer Straße in Neubrandenburg informiert. In Fritscheshof erwartete die Beamten ein Mitarbeiter der Metallbaufirma, welchem die Tat aufgefallen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 23.08.2021, 17:00 bis zum 24.08.2021, 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Gelände. Hier entwendeten Sie Gerüstbaumaterialien, welche einer Firma aus dem Landkreis gehören und zur Reparatur und Instandsetzung abgegeben wurden. Es wurden zwei Leitergänge, eine Aluminiumtreppe sowie 6 Aluminiumprofile im Maß 100x100cm entwendet. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000EUR.

Wer Hinweise auf die Tat geben kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell