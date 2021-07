Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht- Diebstahl eines Firmentransporters

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 24.07.2021, 12:00 Uhr bis 26.07.2021, 07:00 Uhr kam es in Neubrandenburg zum Diebstahl eines Firmentransporters nebst diversem Werkzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter den vier Jahre alten Transporter vom einem Parkplatz an der Einsteinstraße. Dabei handelt es sich um einen weißen Sprinter des Herstellers Mercedes Benz. An den Seiten trägt das Fahrzeug die Firmenaufschrift "Enercon" sowie den Slogan "Energie für die Umwelt" . Der Gesamtschaden wird derzeit mit 40.000 EUR beziffert.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurde im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer in Zusammenhang mit der Tat auffällige Beobachtungen in der Einsteinstraße wahrgenommen hat oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Neubrandenburg unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell