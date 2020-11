Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Anhängers - Polizei sucht nach Zeugen

Bild-Infos

Download

DemminDemmin (ots)

In der Zeit vom 03.11.2020, 14:30 Uhr zum 04.11.2020, 10:00 Uhr ist in einem Windpark bei Kletzin in der Nähe von Demmin ein zweiachsiger Anhänger des Herstellers Humbaur (siehe angefügtes Foto) entwendet worden.

Der Anhänger mit dem Amtlichen Kennzeichen NF-VD 263 verfügt über eine verschließbare Abdeckung und gehört einer Firma für Windanlagen. Er war mit Spezialgewichten, einer Stahlseilwinde und anderem speziellen Zubehör beladen. Der Schaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen wegen Diebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin geführt. Es werden Zeugen gesucht. Wer im benannten Tatzeitraum im Windpark bei Kletzin auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, Angaben zum Verbleib des Anhängers oder möglichen Tatverdächtigen und Tatfahrzeugen geben kann, richtet diese bitte an die Polizei in Demmin unter +493998 254 0 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen bitte an:

Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell