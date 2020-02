Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Wohnung in der Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 24.02.2020 in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr kam es in der Koszaliner Straße in Neubrandenburg zu einem Wohnungseinbruch. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand haben sich bislang unbekannte Täter während der kurzzeitigen Abwesenheit des Mieters gewaltsam Zutritt in die Erdgeschosswohnung verschafft und im Anschluss alle Zimmer durchwühlt und sämtliches Mobiliar durchsucht. Die Täter warfen sogar Kleidung und Gegenstände auf den Boden und flüchteten anschließend mit mehreren hundert Euro Bargeld in unbekannte Richtung.

Als der Wohnungsmieter gegen 20:00 Uhr zurückkam, konnte er nicht in seine Wohnung eintreten, da die Täter die Sicherungskette an der Eingangstür von innen eingehakt hatten. Bei einem Blick durch den Türspalt erkannte er die Situation und informierte die Polizei.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1.200,-EUR geschätzt.Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Hinweise von Zeugen werden bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 oder der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.

