Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Entwendeter Anhänger aus Krusemarkshagen wieder aufgefunden

Demmin (ots)

Am 28.09.2019 gegen 18:00 Uhr teilte ein Bürger der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass er in dem Waldstück am Verbindungsweg von Vanselow nach Schmarsow ein Anhänger aufgefunden hat, welcher ihm sehr merkwürdig vorkommt. Als die Beamten des Polizeihauptrevieres Demmin vor Ort eintrafen, stellten sie in etwa 20m-Entfernung von der Fahrbahn einen Anhänger der Marke Boeckmann fest. Dieser war mit einem schwarzen Kunststofffließ umwickelt, um augenscheinlich die Sicht vom Verbindungsweg aus zu erschweren. Die Sachfahndungsabfrage durch die Beamten hat ergeben, dass der besagte Anhänger in Fahndung stand, da er am 25.09.2019 in Krusemarkshagen entwendet wurde.

Daraufhin wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg informiert, welche an dem Anhänger die Spurensuche und -sicherung durchgeführt haben. Im Anschluss konnte der Anhänger wieder an seinen rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls am 25.09.2019 hatte der entwendete Anhänger einen Wert von ca. 55.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Auffindung wurden einige Spezialwerkzeuge von dem Anhänger bereits entwendet. Wie groß der entstandene Schaden letztendlich genau ist, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des genannten Waldstückes machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224.

Erstmeldung (PM vom 25.09.2019 13:05):

In der vergangenen Nacht vom 24.09.2019 zum 25.09.2019 entwendeten unbekannte Täter in 17111 Krusemarkshagen einen abgestellten Fahrzeuganhänger, auf dem sich hochwertiges und spezifisches Werkzeug zur Verlegung von Glasfaserkabeln befand.

Bei dem entwendeten Anhänger handelt es sich um einen geschlossenen Kastenanhänger des Herstellers Boeckmann. Der momentane Sachschaden beläuft sich auf mindestens 55.000EUR.

Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg vor Ort im Einsatz.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Krusemarkshagen gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224.

Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell