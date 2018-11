POL-OS: Georgsmarienhütte: Radfahrer stürzte- Autofahrer flüchtete

Georgsmarienhütte (ots) - Am Montagmorgen kam es auf der Malberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde und der beteiligte Autofahrer flüchtete. Ein 30-jährige Mann war gegen 06.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Osnabrück unterwegs, als plötzlich ein Auto aus der Straße Unterbauernschaft auf die Malberger Straße in Richtung Georgsmarienhütte abbog und dabei den Weg des vorfahrtsberechtigten Radfahrers schnitt. Um einen Zusammenstoß mit dem weißen oder silberfarbenen Auto zu vermeiden, bremste der Fahrradfahrer ab, verlor auf dem regennassen Radweg das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Der Mann aus Georgsmarienhütte zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die einen Arztbesuch erforderlich machten. Der Unfallverursacher hielt nach dem Vorfall nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Georgsmarienhütte fort. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05401-879500 entgegen.

