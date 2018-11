POL-OS: Melle: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Melle (ots) - Zu mehreren Anrufen bei vorwiegend älteren Menschen kam es, am Sonntag zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, in Melle. Ein unbekannter Täter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus, der die Betroffenen mit geschickter Gesprächsführung nach Abwesenheitszeiten und Vermögensverhältnissen befragte. Auch gab der Betrüger Hinweise auf verdächtige Personen, die sich im Wohngebiet aufhalten sollten. Bei den gemeldeten Fällen fiel zum Glück keiner auf den falschen Polizisten herein. Unabhängig von den oben genannten Fällen warnt die Osnabrücker Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche. Folgende Hinweise sind für die Senioren aber auch die Verwandten wichtig:

- Vorsicht bei unbekannten Anrufern. Ein gesundes Misstrauen ist gefragt. - Niemals Namen von Verwandten oder Bekannten am Telefon nennen. - Keine Auskünfte über finanzielle Verhältnisse und/oder persönliche Daten über das Telefon (z.B. Kontoverbindungen) preisgeben. Sprechen Sie mit Vertrauenspersonen über die Forderungen. - Niemals Geld oder Wertsachen einem Unbekannten/ Fremden übergeben. - Keine Geschäftsabschlüsse am Telefon machen. - Keine Fremden in die Wohnungen/ Häuser lassen. - Bei misstrauischen Anrufen oder Besuchen an der Haustür die örtliche Polizeidienststelle oder die Polizeinotrufzentrale unter 110 verständigen. - Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Sollten derartige Personen bei Ihnen erscheinen, informieren Sie umgehend die Polizei.

Nützliche Hinweise und Tipps zum Schutz vor Kriminalität bei Senioren sind auch unter www.polizei-beratung.de zu finden. Zusätzlich stehen in der gesamtem Polizeiinspektion Osnabrück Präventionsteams als Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite.

