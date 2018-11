POL-OS: Osnabrück: Holzstapel brannte ab

Osnabrück (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ist auf einem Grundstück an der Ameldungstraße (etwa in Höhe des Abendgymnasiums) ein Brennholzstapel in Brand geraten, der letztendlich von der Berufsfeuerwehr gelöscht werden musste. Ein Anwohner wurde gegen 04.20 Uhr durch lautes Knistern wach, bemerkte den Feuerschein im Garten und informierte den Grundstückseigentümer. Der alarmierte die Feuerwehr und versuchte in der Folge noch vergeblich die etwa vier Raummeter Kaminholz sowie mehrere ebenfalls brandbetroffene hölzerne Sichtschutzzäune mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und geht davon aus, dass jemand das Feuer vorsätzlich gelegt hat. Hinweise auf verdächtige Personen, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Osnabrück entgegen. Telefon: 0541-3273103.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell