Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Transporters der Marke Citroen Jumper

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 04.04.2019 15:00 Uhr bis 05.04.2019 13:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter vom Grundstück eines Autohauses in der Warliner Straße in Neubrandenburg einen Transporter der Marke Citroen Jumper in der Farbe Weiß.

Das Fahrzeug ist ein Jahr alt und war erst am 04.04.2019 zum Verkauf angeliefert und im Außenbereich des Autohauses abgestellt worden. Der Wert des Fahrzeugs beträgt ca. 21.000EUR.

Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-5582 5224 zu melden.

Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell