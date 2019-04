Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Jugendlicher beim Diebstahl von Akkus im Wert von 2140 Euro in einem Warener Baumarkt gestellt

Waren (ots)

Am 03.04.2019 gegen 12:45 Uhr verständigte ein Mitarbeiter eines Warener Baumarktes die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, nachdem der Ladendetektiv einen Jugendlichen beim Diebstahl von mehreren universal einsetzbaren Akkus im Gesamtwert von 2.140,-EUR gestellt hatte. Einem zweiten bislang unbekannten Ladendieb, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll, gelang in der Zwischenzeit die Flucht aus dem Markt. Ein Mitarbeiter nahm noch die Verfolgung auf. Er verlor den Tatverdächtigen jedoch aus den Augen.

Zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeihauptreviers Waren begaben sich daraufhin zu dem Baumarkt in das Gewerbegebiet Waren Ost. Eine sofortige Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Der im Baumarkt gestellte Beschuldigte wurde anschließend von den Beamten in Gewahrsam genommen und dem Polizeihauptrevier Waren zugeführt. Hierbei handelte es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen, russischer Nationalität, welcher seinen Wohnsitz in Berlin hat. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg geführt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde der beschuldigte Jugendliche nach seiner Vernehmung in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Waren geführt. Zeugen, die nähere Angaben zu dem zweiten Tatverdächtigen machen können, bzw. die diesen beschreiben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991 - 1760 zu melden.

