Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Großkontrolle auf der BAB 20

BAB 20, PP Ravensmühle (ots)

Am 28.03.2018 in der Zeit von 10:00-14:00 Uhr führte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Altentreptow eine großangelegte Verkehrskontrolle auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin, auf dem Parkplatz Ravensmühle durch. Neben den Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow beteiligten sich der Besondere Verkehrsüberwachungsdienst aus Anklam und Grimmen, die Gemeinsame Diensteinheit der Landes- und Bundespolizei Vorpommern-Rügen, neun polnische Beamte der Polizeikommandantur Szczecin, Kräfte des Hauptzollamtes Stralsund, der Bundespolizei Stralsund und Pasewalk sowie das Feldjägerdienstkommando aus Neubrandenburg und die Autobahnmeisterei Glienke an der Großkontrolle.

Insgesamt waren 54 Beamte im Einsatz, um schwerpunktmäßig den gewerblichen Personen- und Güterverkehr sowie den Fernreisverkehr zu überprüfen.

In vier Stunden überprüften die Beamten zahlreiche PKW, Kleintransporter und LKW und stellten dabei rund 40 Ordnungswidrigkeiten fest.

In vier Fällen führten die festgestellten technische Mängel an LKW bzw. Verstöße gegen Fahrpersonalvorschriften zur Untersagung der Weiterfahrt.

Anlässlich des heutigen Aktionstages "GirlsDay" betreute das Autobahn-und Verkehrspolizeirevier Altentreptow zudem sechs Mädchen, denen sich bei einem Besuch der Kontrollstelle spannenden Einblicke in die Arbeit der Polizei boten.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell