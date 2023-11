Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zeugen stellen Dieb auf frischer Tat

Greifswald (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:15 Uhr wurde den Beamten des PHR Greifswald mitgeteilt, dass es im Bereich der Hans-Fallada-Straße in der hiesigen Fachhochschule zu einem Taschendiebstahl gekommen ist. Noch während der Anfahrt erfuhren die eingesetzten Kollegen, dass ein mutmaßlich Tatverdächtiger von der 23-jährigen Geschädigten und einem 24-jährigen männlichen Zeugen gestellt und festgehalten wird. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der vermeintliche 41-jährige männliche deutsche Tatverdächtige während in der Fachhochschule angebotener Sportkurse, unberechtigt die Umkleideräume betrat und aus den hier abgestellten Taschen u. a. Geldbörsen inkl. Bargeld, Schmuck und Mobiltelefone entwendete. Während der Abarbeitung des Sachverhaltes kam es zu einer ähnlich lautenden Anzeigenerstattung. Tatort war hier eine Sporthalle im Bereich der Martin-Luther-Straße. Hier wurden ebenfalls während eines Sportkurses Umkleideräume nicht nur widerrechtlich betreten, sondern aufgebrochen und eine Handtasche nebst Inhalt entwendet. Auf Grund der beim Tatverdächtigen aufgefundenen Gegenstände und des Bargeldes, kann ein Tatzusammenhang hergestellt werden. Die Schadenssumme kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht genau beziffert werden. Während der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten beim Tatverdächtigen ein Fahrrad fest. Eine Fahndungsabfrage ergab, dass dieses ebenfalls, bereits im August entwendet worden war. Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurde der Tatverdächtige aus diesen entlassen.

