POL-ANK: Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand des verletzten Polizisten aus Greifswald

Greifswald (ots) - Am heutigen Tag (17. Oktober 2022) wurde ein weiterer Diebstahl von einer Baustelle in der Heinrich-Heine-Straße in Greifswald gemeldet, wo sich bereits in der Nacht vom 15. zum 16. Oktober 2022 ein Diebstahl ereignete (Pressemitteilung vom 17. Oktober 2022, 10:25 Uhr). So haben die unbekannten Täter zwischen dem 16. Oktober, 16:00 Uhr, und dem 17. Oktober, 11:30 Uhr, eine mobile Tankstelle - befüllt ...

mehr