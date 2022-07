Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Lettischer Autofahrer mit 1,32 Promille unterwegs

Anklam (ots)

Am Mittwoch, den 06.07.2022, gegen 20:45 Uhr, kontrollierten die Beamtinnen und Beamten des Polizeihauptrevieres Anklam einen Opel Vivaro in Stretense. Der Fahrzeugführer fiel den Kollegen auf, als er auffällig wegguckte während der Streifenwagen der Polizei an ihm vorbeifuhr.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 39-jährige Lette zwar einen lettischen Führerschein vorweisen, jedoch nahmen die Kollegen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest förderte dann zu tage, was den alkoholisierten Fahrer scheinbar so nervös machte. Der 39-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,32 Promille. Auf Grund dieser Feststellung wurde eine Blutprobenentnahme im Anklamer Klinikum durchgeführt und eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Da es sich um einen ausländischen Fahrzeugführer handelte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro angeordnet. Diese musste der 39-jährige Beschuldigte in Bar hinterlassen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt auf deutschem Hoheitsgebiet untersagt und die Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt informiert.

Neben dem Strafverfahren, zur dessen Begrenzung des Kostenrisikos die Sicherheitsleistung erhoben wurde, erwartet den Letten nun ein längeres Fahrverbot auf deutschen Straßen.

