Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Autofahrer mit 2,63 Promille in Greifswald unterwegs

Greifswald (ots)

Gestern Abend (22.02.2022, 17:10) informierte eine Zeugin die Polizei über einen betrunkenen Autofahrer auf der Anklamer Straße in Greifswald. Beamte des Polizeihauptreviers Greifswald konnten den beschrieben VW Golf in der Bahnhofstraße stoppen und den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Während der Kontrolle fiel den Beamten sofort die erhebliche Alkoholisierung des 55-jährigen syrischen Fahrzeugführers auf. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,63 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme in der Greifswalder Universitätsklinik und der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem muss sich der 55-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

