POL-ANK: Wechselseitige Körperverletzung auf einem Parkplatz in Wolgast

Gestern Nachmittag (03. Januar 2021) ist es gegen 15.00 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern auf einem Parkplatz in der Hufelandstraße in Wolgast gekommen. Polizei, Rettungswagen, Notarzt und auch ein Rechtsmediziner kamen zum Einsatz.

Der Körperverletzung ging ein privater Streit voraus. Nach ersten Erkenntnissen soll es auf dem Parkplatz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, bei laut Zeugenaussagen ein 26-jähriger Deutscher schließlich mit einer Softair-Pistole auf einen 22-Jährigen - ebenfalls deutsch - geschossen haben soll. In der weiteren Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 26-Jährige war in Begleitung von vier weiteren Männern, die jedoch nicht an der Körperverletzung beteiligt gewesen sein sollen. Der 22-Jährige erlitt durch einen Schuss Verletzungen und musste daher zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige sowie auch seine vier Begleiter, die namentlich bekannt gemacht werden konnten, flüchteten zunächst vom Tatort. Im Rahmen einer Absuche im Nahbereich konnte der 26-Jährige festgestellt und zum Sachverhalt befragt werden. Auch ein Atemalkoholtest wurde bei ihm durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,42 Promille. Der Mann erstattete zudem eine Gegenanzeige gegen den 22-Jährigen, da er angab ebenfalls verletzt worden zu sein.

Alle weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern gegenwärtig noch an. Auch die mutmaßliche Tatwaffe konnte bisher noch nicht gefunden werden. Aufgrund der Verletzung des 22-Jährigen und nach rechtsmedizinischer Begutachtung kann jedoch von einer Softair-Pistole ausgegangen werden. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter 03836-2520, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

