Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl auf Baustelle: 20.000 Euro Schaden

Anklam (ots)

Am gestrigen Tage (12. August 2020) wurde die Polizei über einen Diebstahl auf einer Baustelle in Stolpe an der Peene informiert, der sich vermutlich bereits im Zeitraum vom 29. Juli 2020 (ca. 18.00 Uhr) bis 10. August 2020 (7.00 Uhr) zugetragen haben soll. Die unbekannten Täter haben ca. 40-50 Baggermatten im Wert von jeweils 450 Euro entwendet und verursachten damit einen Schaden von etwa 20.000 Euro. Bei den Baggermatten handelt es sich um ca. 4 m x 1,5 m große Matten aus Bongossi-Holz, die pro Stück 500 kg wiegen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen auffällige Beobachtungen im Bereich Stolpe an der Peene gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell