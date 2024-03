POL-HST: Verfassungsfeindliche Symbole ruft Polizei auf den Plan

Insel Rügen (ots) - Am Dienstag, dem 19.03.2024 gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei über einen Pkw-Brand in Sellin Kiefernweg/Siedlung am Wald informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde - Hintergründe hierzu sind noch unklar. Der Pkw brannte völlig aus, der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Für die Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst vor Ort und nach Rücksprache mit der ...

mehr